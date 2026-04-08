أسدلت محكمة جنح القاهرة أول درجة، الستار على حكمها في 10 معارضات لرجل الأعمال "أمير الهلالي" المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" على أحكام غيابية صادرة ضده بإجمالي مدة حبس 30 سنة.

وقضت المحكمة برفض معارضة المتهم في 10 قضايا تنوعت بين النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم شراء سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، وتأييد حبسه 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لحين الاستئناف على الحكم في كل قضية.

محامي ضحايا مستريح السيارات: المتهم استولى على قرابة الـ2 مليار جنيه

وقال كريم البحيري، محامي عدد من ضحايا مستريح السيارات، في بث مباشر لـ"مصراوي"، إن المتهم استولى على مبلغ قرابة الـ2 مليار جنيه من عدد من المواطنين، بعد أن أوهمهم باستيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق ولاذ بالفرار إلى خارج البلاد.

وتابع البحيري، أن وجل الأعمال "أمير الهلالي" تحصل على قيمة السيارات بالكامل بالإضافة إلى أسعار الشحن، ومستمر في ملاحقته قضائيًا لحين استرداد أموال موكليه، كما أشار إلى أنه أدعى مدنيًا على سبيل التعويض المؤقت بمبلغ 500 ألف جنيه في كل قضية.

تفاصيل إلقاء القبض على "مستريح السيارات" خارج البلاد وترحيله إلى مصر

وكانت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، باشرت تتبع مسار هروب المتهم أمير الهلالي، بعد تلقى مئات البلاغات من الضحايا تُفيد بتلقى المتهم مبالغ مالية ضخمة والنصب على المواطنين، ولاذ بالفرار خارج البلاد.

وبالتواصل مع الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، وإعداد أمر قبض دولي بحق "مستريح السيارات" بمشاركة الإنتربول المصري.

وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تولّت إدارة التعاون الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم الهارب، عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع تنسيق مستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر في النهاية عن نجاح عملية ضبطه وتسليمه إلى السلطات المصرية، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة.

الحبس سنتين لـ"مستريح السيارات" في إحدى قضايا النصب

وأحالت النيابة العامة المتهم "أمير الهلالي" للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح المختصة، في إحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

ومن جانبها أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس، حكمها على رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه، في الاتهامات المنسوبة إليه.

الاقتصادية تلزم "مستريح السيارات" بدفع غرامة 2 مليون جنيه

كما كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت يتغريم رجل الأعمال "أمير الهلالي" المعروف بـ"مستريح السيارات" 2 مليون جنيه في القضية رقم 6689 لسنة 2025، مع رد قيمة المنتج للضحايا.

وتنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، في جلسة 15 أبريل الجاري، أولى جلسات اتهام "مستريح السيارات" بغسل الأموال المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي النصب والاحتيال على المواطنين.

