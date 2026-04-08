تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه

أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الـ جنيه والـ 2 جنيه استعدادا لطرحها في الأسواق قريبا.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الفنية اللازمة لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، مع الاستمرار في تداول الفئات الحالية دون إلغاء، وفق بيان المصلحة اليوم.

أكد جمال حسين، رئيس المصلحة، في بيان اليوم، أن خطة التطوير تشمل الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، وعلى رأسها: فئة "الجنيه"، مع طرحها بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها بما فى ذلك تحديث التركيب المعدني "السبيكة" لبعض الفئات.

اقرأ أيضا

