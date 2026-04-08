أقامت "ندى" (26 عامًا) دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها بأن والدة زوجها كانت تسرقها وتوهمها بأن "العفاريت" هي المسؤولة عن اختفاء متعلقاتها.

تروي "ندى" أنها تزوجت منذ عام من حسام (30 عامًا)، وهو مدرس يعمل بالخارج، وأن منزل الزوجية يقع داخل برج تقيم فيه أسرة الزوج، وبعد شهرين من الزواج، سافر الزوج إلى عمله، لتبدأ بعدها وقائع غريبة داخل الشقة.

تفاصيل دعوى سيدة لخلع زوجها بسبب سرقة أغراضها

وأضافت الزوجة أنها كانت تلاحظ اختفاء بعض الأطعمة من الثلاجة، مثل اللحوم، إلى جانب نقص في مستلزمات المطبخ ومحتويات "النيش"، وعندما اشتكت لوالدة زوجها، أخبرتها أن السبب "عفاريت"، مبررة ذلك بأن الشقة كانت مغلقة لفترة طويلة قبل الزواج، ما جعلها تصدق الرواية في البداية.

وتابعت أن الأمر تطور لاحقًا إلى اختفاء ملابسها، بل ووصول الأمر إلى اختفاء أموال، وفي إحدى المرات، اشترت مستلزمات المنزل وتركتها على مائدة الطعام، ثم خرجت لاستكمال باقي المشتريات، لتفاجأ عند عودتها بأن نصفها قد اختفى، ما أصابها بحالة من الخوف الشديد.

وأوضحت أنها تواصلت مع زوجها وأخبرته بما يحدث، فنقل لها تبرير والدته، بل وأبدى اقتناعًا بإمكانية صحة ذلك، وعلى إثر ذلك، طلبت من زوجها السماح لها بالإقامة لدى أسرتها لحين عودته، بسبب شعورها بالخوف، فوافق.

وأشارت إلى أنها عادت لاحقًا إلى الشقة برفقة شقيقتها لإحضار ملابسها الشتوية، وفوجئت بسماع أصوات داخل الشقة، وعند الدخول، اكتشفت أن والدة زوجها وبناتها متواجدات داخل الشقة، ويستخدمن أغراضها ويرتدين ملابسها.

وأكدت أنها واجهتهم، ثم تواصلت مع زوجها لإبلاغه بما حدث، إلا أنه رد عليها قائلًا: “وإيه يعني.. أمي وإخواتي مش أغراب”، ما دفعها للاعتراض وطلب الانتقال إلى مسكن مستقل، لكنه رفض، وخيرها بين الإقامة في منزل أسرته أو الاستمرار معه، فاختار البقاء مع أسرته ورفض تطليقها.

واختتمت "ندى" حديثها بأنها لجأت إلى محكمة الأسرة، حيث أقامت دعوى خلع حملت رقم 622 لسنة 2026، ولا تزال منظورة أمام القضاء.

