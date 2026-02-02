إعلان

المتهمة الثامنة في قضية المخدرات الكبرى: أتقبض عليا في إسكندرية مش القاهرة

كتب : مصراوي

07:29 م 02/02/2026
أحمد عادل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر قضية المخدرات الكبرى المتهم فيها المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرين، بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

ونفت المتهمة الثامنة في القضية، أمام هيئة المحكمة، القبض عليها داخل شقتها بالقاهرة جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنها كانت متواجدة بمحافظة الإسكندرية وقت ضبط الواقعة، وتم القبض عليها هناك.

وأضافت المتهمة أنها طالبت جهات التحقيق بالاطلاع على خط سير السيارة محل الواقعة، للتدليل على صحة أقوالها، مشددة على أن ما ورد بمحاضر الضبط يخالف حقيقة مكان تواجدها وقت القبض عليها

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من دريد ع عراقي الجنسية، وسامح م مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع فتحي خ مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، وخالد ف مالك مؤسسة مقاولات.
وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بنشاط المنظمة الإجرامي، وشاركا في إدارتها، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة سارة خليفة تولت ضخ الأموال اللازمة، والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.

