بالصور.. حادث مروري بين سيارة نقل وملاكي بالطريق السياحي دون إصابات

10:59 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    حادث مروري (3)
    حادث مروري (1)
كتب- علاء عمران:
شهد الطريق السياحي اتجاه المنيب، اليوم الثلاثاء، حادثًا مروريًا بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وقوع التصادم دون أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.
وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بصورة طبيعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث مروري سيارة نقل وملاكي الطريق السياحي اتجاه المنيب
