أسماء جلال تحتفل بعرض فيلم "إن غاب القط" بصورة مع قطتها.. صور

بوسي بإطلالة جريئة وياسمين صبري في حمام السباحة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال

يارا السكري تشارك متابعيها صورًا جديدة مع كلبها

وقعت عروس "التيك توكر" كروان مشاكل في موقف محرج خلال دخولها قاعة الفرح رفقة زوجها.

وسقطت حفيدة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم على الأرض بسبب الزحام الشديد على أبواب قاعة الأفراح، من قبل أصدقاء مروان مشاكل.

وظهر في الفيديو محاولات أصدقاء كروان مشاكل إبعاد ضيوف حفل الزفاف عن مدخل القاعة، لكن كروان وعروسته لما يتمكنا من دخول القاعة بسهولة بسبب الزحام ووقعا على الأرض.

وأثار كروان مشاكل الجدل بعد ظهوره في مسلسل "بطن الحوت" وأدى ذلك إلى إصدار نقابة المهن التمثيلية قرارا بتغريم شركة "ماشا" المنتجة للمسلسل مبلغ مليون جنيه.

ظهر كروان مشاكل في الحلقة الثانية من مسلسل "بطن الحوت" حيث كان يساعد أحد الأشخاص في بيع المخدرات ضمن أحداث المسلسل.

