إعلان

حفيدة شعبان عبدالرحيم تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها على كروان مشاكل.. صور

كتب : معتز عباس

10:28 م 29/12/2025 تعديل في 30/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أزمة في حفل زفاف كروان مشاكل (3)
  • عرض 9 صورة
    أزمة في حفل زفاف كروان مشاكل (4)
  • عرض 9 صورة
    أزمة في حفل زفاف كروان مشاكل (5)
  • عرض 9 صورة
    أزمة في حفل زفاف كروان مشاكل (7)
  • عرض 9 صورة
    أزمة في حفل زفاف كروان مشاكل (8)
  • عرض 9 صورة
    أزمة في حفل زفاف كروان مشاكل (9)
  • عرض 9 صورة
    أزمة في حفل زفاف كروان مشاكل (2)
  • عرض 9 صورة
    أزمة في حفل زفاف كروان مشاكل (11)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقعت عروس "التيك توكر" كروان مشاكل في موقف محرج خلال دخولها قاعة الفرح رفقة زوجها.

وسقطت حفيدة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم على الأرض بسبب الزحام الشديد على أبواب قاعة الأفراح، من قبل أصدقاء مروان مشاكل.

وظهر في الفيديو محاولات أصدقاء كروان مشاكل إبعاد ضيوف حفل الزفاف عن مدخل القاعة، لكن كروان وعروسته لما يتمكنا من دخول القاعة بسهولة بسبب الزحام ووقعا على الأرض.

وأثار كروان مشاكل الجدل بعد ظهوره في مسلسل "بطن الحوت" وأدى ذلك إلى إصدار نقابة المهن التمثيلية قرارا بتغريم شركة "ماشا" المنتجة للمسلسل مبلغ مليون جنيه.

ظهر كروان مشاكل في الحلقة الثانية من مسلسل "بطن الحوت" حيث كان يساعد أحد الأشخاص في بيع المخدرات ضمن أحداث المسلسل.

اقرأ أيضا..

الصور الأولى من حفل زفاف كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبد الرحيم

بالصور| خالد يوسف وإلهام شاهين يقدمان واجب العزاء في داوود عبدالسيد

حفيدة شعبان عبدالرحيم حفل زفاف كروان مشاكل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا