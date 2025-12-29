القبض على متهم بالتحرش بالطالبات أمام مدرسة بالعريش

كشفت التحريات ملابسات منشور متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تحرش شخص بالطالبات أمام مدرسة بشمال سيناء.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بشمال سيناء).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

