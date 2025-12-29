إعلان

القبض على متهم بالتحرش بالطالبات أمام مدرسة بالعريش

كتب : مصراوي

10:53 م 29/12/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات ملابسات منشور متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تحرش شخص بالطالبات أمام مدرسة بشمال سيناء.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بشمال سيناء).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضا:

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحرش طالبات مدرسة العريش شمال سيناء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا