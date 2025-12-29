فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة المغرب وزامبيا في كأس الأمم الأفريقية
كتب - محمد عبد السلام:
-
-
-
-
نجح منتخب المغرب من تسجيل هدفين في مرمى نظيره الزامبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وسجل هدفي المباراة ايوب الكعبي في الدقيقة 9، إبراهيم دياز في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول من تسديدة رائعة عجز الحار من تصديها.
ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مالي وزامبيا وجزر القمر.
ومع استمرار المباراة بتقدم المغرب، يضمن التأهل إلى دور الـ16 متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط.
المنتخب المغربي يضاعف النتيجة عن طريق براهيم دياز 🇲🇦🔥#كأس_أمم_إفريقيا pic.twitter.com/Fa7heucV3S— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 29, 2025