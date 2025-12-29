مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

0 0
21:00

مالي

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

0 0
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 3
21:00

المغرب

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة المغرب وزامبيا في كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

10:02 م 29/12/2025
نجح منتخب المغرب من تسجيل هدفين في مرمى نظيره الزامبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل هدفي المباراة ايوب الكعبي في الدقيقة 9، إبراهيم دياز في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول من تسديدة رائعة عجز الحار من تصديها.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مالي وزامبيا وجزر القمر.

ومع استمرار المباراة بتقدم المغرب، يضمن التأهل إلى دور الـ16 متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط.

منتخب المغرب منتخب زامبيا كأس الأمم الأفريقية مباراة المغرب وزامبيا

