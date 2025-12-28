إحباط تهريب 11.5 كيلو من مخدر "بودر الحشيش" بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار بالتنسيق مع رجال الجمارك، من إحباط محاولة تهريب 11.5 كيلوجرام من مادة بودر الحشيش المصنع حاول أربعة ركاب مصريين تمريرها عبر مبنى الركاب رقم 2.

تفاصيل الواقعة أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي حيث اشتبه رجال الجمارك بالاشتراك مع رجال المباحث أحد الركاب نظرًا لتعدد مرات تردده، وبالتوازي تم استيقاف راكبًا ثانيًا للسبب ذاته تم إخضاع حقائب الراكبين للفحص بالأشعة (X-Ray).

بالفحص تبين وجود كثافات عضوية داخل عبوات برطمانات وأسفر التفتيش الذاتي واليدوي عن ضبط 8 عبوات (برطمانات) تحتوي على مادة وردية اللون مخبأة وسط "المعسل"، وبفحص الهواتف المحمولة للراكبين وتتبع مسار باقي الركاب، تم ضبط راكبين آخرين بحوزة كل منهما عبوة إضافية من ذات المادة، ليرتفع الإجمالي إلى 10 عبوات بوزن 11.5 كيلوجرام، وبعرض المادة على إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة أكدت الفحوصات أنها مادة "بودر الحشيش" المخدرة.

