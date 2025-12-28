إعلان

إحباط تهريب 11.5 كيلو من مخدر "بودر الحشيش" بمطار القاهرة

كتب : محمد الصاوي

10:33 م 28/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إحباط تهريب 11.5 كيلو من مخدر بودر الحشيش
  • عرض 5 صورة
    إحباط تهريب 11.5 كيلو من مخدر بودر الحشيش
  • عرض 5 صورة
    إحباط تهريب 11.5 كيلو من مخدر بودر الحشيش
  • عرض 5 صورة
    إحباط تهريب 11.5 كيلو من مخدر بودر الحشيش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار بالتنسيق مع رجال الجمارك، من إحباط محاولة تهريب 11.5 كيلوجرام من مادة بودر الحشيش المصنع حاول أربعة ركاب مصريين تمريرها عبر مبنى الركاب رقم 2.

تفاصيل الواقعة أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي حيث اشتبه رجال الجمارك بالاشتراك مع رجال المباحث أحد الركاب نظرًا لتعدد مرات تردده، وبالتوازي تم استيقاف راكبًا ثانيًا للسبب ذاته تم إخضاع حقائب الراكبين للفحص بالأشعة (X-Ray).

5555

بالفحص تبين وجود كثافات عضوية داخل عبوات برطمانات وأسفر التفتيش الذاتي واليدوي عن ضبط 8 عبوات (برطمانات) تحتوي على مادة وردية اللون مخبأة وسط "المعسل"، وبفحص الهواتف المحمولة للراكبين وتتبع مسار باقي الركاب، تم ضبط راكبين آخرين بحوزة كل منهما عبوة إضافية من ذات المادة، ليرتفع الإجمالي إلى 10 عبوات بوزن 11.5 كيلوجرام، وبعرض المادة على إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة أكدت الفحوصات أنها مادة "بودر الحشيش" المخدرة.

النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score»

الجنايات تعاقب "عتال عين شمس" بالسجن 15 عاما قتل زوجته بدافع الشك

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تهريب المخدرات إحباط تهريب الحشيش بودر الحشيش مطار القاهرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة