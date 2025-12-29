إعلان

"ضرب رأسه في الحيط".. خلافات زوجية تنتهي بوفاة محام بالعجوزة

كتب : محمد شعبان

08:55 م 29/12/2025 تعديل في 10:01 م

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مأساة مؤلمة شهدت شقة بالعجوزة وسط الجيزة بعد مشادة كلامية بين محامٍ وزوجته، انتهت بمصرعه فور ارتطام رأسه بالحائط.

التحريات الأولية لضباط المباحث بينت أن مشادة كلامية نشبت بين المحامي وزوجته بسبب خلافات أسرية. حسب أقوال الزوجة لرئيس المباحث أثناء المشادة قام المحامي برطم رأسه بالحائط "وقع على الأرض مات".

مفتش مباحث الفرقة دفع بفريق من ضباط القسم لفحص محل البلاغ واستجواب الزوجة للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

اقرأ أيضا:

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثة خلافات زوجية محامي العجوزة الجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب هبوط الذهب محليًا وعالميًا خلال تعاملات اليوم؟
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد