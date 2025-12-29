ما أسباب هبوط الذهب محليًا وعالميًا خلال تعاملات اليوم؟

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بعودة قوة الدولار ، واتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة صعود قوية، بالتزامن مع تراجع أحجام التداول قبيل نهاية العام، إلى جانب حالة التفاؤل الحذر بشأن احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، بحسب تقرير صادر عن منصة "آي صاغة".

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار الذهب في السوق المصرية سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 265 جنيهًا، ليهبط إلى مستوى 5830 جنيهًا، بعدما سجل مستويات مرتفعة خلال الأيام الماضية.

وأوضح إمبابي أن التراجع لم يقتصر على السوق المحلية فقط، بل امتد إلى الأسواق العالمية، حيث انخفض سعر أوقية الذهب بنحو 126 دولارًا، لتسجل مستوى 4336 دولارًا، في ظل صعود الدولار وتراجع الطلب الاستثماري قصير الأجل.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6662 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 4997 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 46640 جنيهًا.

ورغم التراجع الحالي، أشار إمبابي إلى أن الذهب حقق مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 285 جنيهًا، بعدما بدأ التداولات عند مستوى 5790 جنيهًا، قبل أن ينهي الأسبوع عند 6075 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، صعدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنحو 194 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التداولات عند مستوى 4339 دولارًا، ثم أنهت الأسبوع عند 4533 دولارًا، بعد تسجيل قمة تاريخية جديدة قرب 4555 دولارًا للأوقية.

وعالميًا، واصل الذهب تراجعه من مستوياته القياسية خلال التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم، بعدما اقترب من مستوى 4550 دولارًا للأوقية، مع تسارع عمليات جني الأرباح قبل عطلات نهاية العام، إلى جانب الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي يزيد من تكلفة حيازة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ورغم هذا التراجع قصير الأجل، سجل الذهب أداءً استثنائيًا خلال عام 2025، محققًا مكاسب تقترب من 70%، في أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، مدفوعًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة، وتراجع العوائد الحقيقية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية عالميًا.

ورجح التقرير أن تظل أي تراجعات إضافية في أسعار الذهب محدودة خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

ومن المنتظر أن تشهد الأسواق العالمية هدوءًا نسبيًا خلال الأيام المتبقية من العام، بالتزامن مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر، المقرر الإعلان عنها لاحقًا اليوم.

وعلى الصعيد السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز تقدم في المحادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن اتفاق سلام محتمل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت، في ظل استمرار الخلافات حول القضايا الحدودية.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهرت أحدث الأرقام الأمريكية تراجع طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 214000 طلب خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، مقارنة بـ224000 طلب في القراءة السابقة، وهو ما جاء أفضل من توقعات الأسواق.

وكان ترامب قد أشار الأسبوع الماضي إلى توقعه استمرار السياسة النقدية الميسرة خلال المرحلة المقبلة، في تصريحات أثارت مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري، مع توقعات الأسواق بتنفيذ خفضين إضافيين خلال عام 2026.

ولا يزال الذهب يتحرك ضمن اتجاه صاعد على المدى المتوسط، رغم دخول مؤشر القوة النسبية (RSI) مناطق التشبع الشرائي، ما يشير إلى احتمالات حدوث تصحيحات سعرية محدودة على المدى القصير.

وعلى المدى الطويل، عززت بنوك استثمار عالمية نظرتها الإيجابية للذهب، حيث رفع بنك «يو بي إس» السويسري توقعاته لسعر الذهب خلال عام 2026 إلى 5000 دولار للأوقية، مقارنة بتقديراته السابقة عند 4500 دولار، مدعومًا بتزايد الطلب العالمي وتراجع العوائد الحقيقية وتصاعد المخاطر الاقتصادية.

وأشار البنك إلى أن الذهب قد يلامس مستوى 5000 دولار للأوقية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، قبل أن يشهد تصحيحًا محدودًا قرب نهاية العام ليستقر حول 4800 دولار، مع احتمالات صعوده إلى 5400 دولار في حال تفاقم المخاطر السياسية والمالية عالميًا.

وسجل الذهب منذ بداية العام الجاري نحو 50 قمة سعرية تاريخية، في ظل تدفقات استثمارية قوية نحو الملاذات الآمنة، بينما دعمت بنوك استثمار أخرى هذا الاتجاه، حيث توقع "دويتشه بنك" تحرك الذهب في نطاق يتراوح بين 3950 و4950 دولارًا خلال 2026، في حين رجح "جي بي مورجان" أن يبلغ متوسط السعر في الربع الأخير من العام المقبل نحو 5055 دولارات للأوقية.