كوب شاي كاد يتسبب في كارثة بالمهندسين، داخل مول تجاري معروف عمد أحد العاملين بمخزن تابع لسلسلة ملابس شهيرة لإعداد كوب شاي يعينه على مشقة يومه الطويل.

وضع العامل المياه داخل "الكاتل" لكن في غضون ثوان حدث ما لم حمد عقباه. ماس كهربائي من "الكاتل" بدد أحلام الشاب في "شاي العصرية". حول لحظة استراحته إلى حريق هائل داخل المخزن وامتداده إلى المحل مخلفًا حالة من الرعب بين أصحاب المحال المجاورة.

فور تلقيها البلاغ من شرطة النجدة، دفعت وحدة إطفاء شمال الجيزة بشارع السودان بسيارتي إطفاء ليحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتداده إلى باقي المحلات.

