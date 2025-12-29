إعلان

لحظة استراحة تتحول لرعب في المهندسين.. والسبب كوب شاي

كتب : مصراوي

09:07 م 29/12/2025

سيارات إطفاء بموقع حريق- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كوب شاي كاد يتسبب في كارثة بالمهندسين، داخل مول تجاري معروف عمد أحد العاملين بمخزن تابع لسلسلة ملابس شهيرة لإعداد كوب شاي يعينه على مشقة يومه الطويل.

وضع العامل المياه داخل "الكاتل" لكن في غضون ثوان حدث ما لم حمد عقباه. ماس كهربائي من "الكاتل" بدد أحلام الشاب في "شاي العصرية". حول لحظة استراحته إلى حريق هائل داخل المخزن وامتداده إلى المحل مخلفًا حالة من الرعب بين أصحاب المحال المجاورة.

فور تلقيها البلاغ من شرطة النجدة، دفعت وحدة إطفاء شمال الجيزة بشارع السودان بسيارتي إطفاء ليحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتداده إلى باقي المحلات.

اقرأ أيضا:

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق المهندسين مول العجوزشاي كاتل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب هبوط الذهب محليًا وعالميًا خلال تعاملات اليوم؟
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد