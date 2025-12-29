إعلان

كسر أعلى سطح المحل.. ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية في الدرب الأحمر


كتب- محمد فتحي:

01:17 ص 29/12/2025
أصدرت وزارة الداخلية، بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة، من "مالك محل للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم" باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل المملوك له.

أضافت الداخلية، أنه بالفحص تبين قيام مرتكب الواقعة بإحداث كسر أعلى سطح المحل والدلوف للداخل من خلال فتحة أعلى ماكينة الباب الجرار الخاص بالمحل.

أشارت إلى أنه بإجراء التحريات تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "عاطل له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "بمحيط محل المجوهرات المبلغ بسرقته" بمكان اختبائه بمسكن نجل عمه بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا.

أكدت الوزارة أنه بسؤاله اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر وأرشد عن المشغولات الذهبية المستولى عليها بمكان إخفائها بحفرة بذات المنزل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

