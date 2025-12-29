مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

2 3
18:00

جنوب أفريقيا

الدوري الإيطالي

روما

3 0
21:45

جنوى

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

0 0
18:00

مصر

زوجة حسام حسن تعلق على تأهل منتخب مصر لدور ال 16 بأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

10:20 م 29/12/2025
أشادت دانا أدم زوجة المدير الفني لمنتخب مصر الأول حسام حسن، بأداء لاعبى الفراعنة في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالأخص اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم أمام أنجولا.

وكان المنتخب الوطني تعادل سلبيا أمام نظيره أنجولا اليوم الإثنين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وكتبت زوجة حسام حسن عبر حسابها الرسمي، على "إنستجرام": "لاعيبة لأول مرة في أفريقيا، رجالة".

وضمن منتخب مصر الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد احتلال صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بكأس الأمم، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات بالبطولة.

وينتظر منتخب مصر في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، أي من ثوالث المجموعات التالية: "الأولى، الثالثة أو المجموعة الرابعة".

أقرأ أيضًا:

في مباراة السنغال.. هل ظهرت أول حالة سحر بأمم أفريقيا 2025؟

12 صورة توثق حضور نجوم العالم في مدرجات أمم أفريقيا بالمغرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

ما أسباب هبوط الذهب محليًا وعالميًا خلال تعاملات اليوم؟
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا