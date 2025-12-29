زوجة حسام حسن تعلق على تأهل منتخب مصر لدور ال 16 بأمم أفريقيا

"حاصلة على ماجستير في الذكاء الاصطناعي".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة

أشادت دانا أدم زوجة المدير الفني لمنتخب مصر الأول حسام حسن، بأداء لاعبى الفراعنة في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالأخص اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم أمام أنجولا.

وكان المنتخب الوطني تعادل سلبيا أمام نظيره أنجولا اليوم الإثنين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وكتبت زوجة حسام حسن عبر حسابها الرسمي، على "إنستجرام": "لاعيبة لأول مرة في أفريقيا، رجالة".

وضمن منتخب مصر الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد احتلال صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بكأس الأمم، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات بالبطولة.

وينتظر منتخب مصر في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، أي من ثوالث المجموعات التالية: "الأولى، الثالثة أو المجموعة الرابعة".

