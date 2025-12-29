إسرائيل تعتزم نشر منظومة الدفاع بالليزر للعمل من الطائرات

تل أبيب - (د ب أ)

أفاد دانييل جولد، رئيس مديرية البحث والتطوير الدفاعي بوزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الاثنين، بأن بلاده تسعى إلى تطوير منظومة اعتراض الصواريخ بالليزر عالية القدرة لتتمكن من تركيبها على الطائرات، بالإضافة إلى نشرها على الأرض.

وقال جولد لهيئة البث العام الإسرائيلية "كان": "نحن بالفعل في الجيل القادم".

وتسلّم الجيش الإسرائيلي أمس الأحد، منظومة اعتراض بالليزر عالية القدرة المعروفة باسم "الشعاع الحديدي"، حيث سيتم دمجها ضمن منظوماته الصاروخية الدفاعية متعددة الطبقات الحالية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن منظومة الليزر تم تسليمها للجيش الإسرائيلي بعد تطويرها من جانب شركتي الدفاع الإسرائيليتين إلبيت سيستمز ورافائيل، وتم تصميم منظومة "الشعاع الحديدي" لتعمل بالتوازي مع منظومات دفاع "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"آرو".

وأفادت الوزارة بأن الاختبارات أظهرت أن هذه المنظومة قادرة على اعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات والطائرات المسيرة بشكل موثوق، مضيفة أنها أقل تكلفة بكثير من حيث التشغيل مقارنة بالمنظومات التقليدية القائمة على الصواريخ.

ووفقا لتقديرات أمريكية، يمكن لسلاح الليزر تحييد الطائرات المسيرة بتكلفة تبلغ نحو 4 دولارات لكل اعتراض، مقارنة بالتكلفة الأعلى بكثير لأنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية الحالية.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج خلال زيارة لشركة الدفاع "رافائيل" ، إن المنظومة تُبشر بـ"تغيير جوهري في عالم الحرب – سواء في الدفاع أم الهجوم".