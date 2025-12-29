بالصور.. لحظة انتشال ميكروباص سقط في ترعة المريوطية.. غرق 3 أشخاص

انتشلت الأجهزة التنفيذية ميكروباص سقط في ترعة المريوطية، اليوم الاثنين، عقب غرق 3 أشخاص كانوا على متنه، واستعانت الأجهزة الأمنية بلوادر من مجلس مدينة البدرشين لرفع السيارة من المياه.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن السيارة سقطت في الترعة نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد سائقها، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها في المياه.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثث الضحايا، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وكشف شهود عيان أن سيارة الميكروباص كان يستقلها شخصان، وأن شابًا يدعى "سامح. أ" كان يقود أتوبيسًا ومر بالمنطقة أثناء الحادث، فحاول النزول إلى الترعة لإنقاذ الشخصين، إلا أن الثلاثة تعرضوا للغرق وفارقوا الحياة.

وأضاف الشهود أن قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين، ورجال الإنقاذ وصلت لمكان الحادث لانتشال الجثث واستخراج السيارة الغارقة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بانقلاب ميكروباص، ما أدى إلى توقف جزئي في حركة المرور بالمنطقة، وانتقلت قوات الأمن مدعمة بالأوناش والحماية المدنية وسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود ضحايا.

وأكدت التحريات أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة وانحراف السيارة عن المسار الطبيعي، وما زالت محاولات رفع السيارة من المياه جارية.