خُطفت أرواحهم في سكون.. جنازة جماعية لأسرة "بني أحمد" بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

في مشهد جنائزي مهيب خيم عليه السواد، ودع أهالي قرية "بني أحمد الغربية" بالمنيا، مساء الإثنين، أربعة نعوش خرجت دفعة واحدة من منزل واحد.

الضحايا هم أب وأطفاله الثلاثة، اغتالهم "القاتل الصامت" (الغاز) أثناء نومهم، تاركًا خلفه أمًا وطفلًا وحيدًا وجدة، كتب لهم القدر عمرًا جديدًا بمجرد مصادفة مكان مبيتهم.

ليلة الوداع الأخير

بدأت المأساة باكتشاف الأم صباحًا للكارثة. كانت الأسرة قد انقسمت في المبيت ليلة الحادث؛ صعد الأب "محمود أحمد" (40 عامًا - كهربائي) ومعه أبناؤه: "آية" (14 سنة)، "أحمد" (12 سنة)، و"مالك" (5 سنوات) للنوم في غرفهم. بينما بقيت الأم وطفلها "عبد الله" (8 سنوات) والجدة في الطابق السفلي.

هذا الانقسام المكاني كان الفاصل بين الحياة والموت؛ حيث تسلل الغاز لينهي حياة من في الطابق العلوي بهدوء تام، بينما نجت الأم ومن معها.

الطب الشرعي: الموت بلا مقاومة

كشفت معاينة مفتش الصحة والنيابة العامة عن تفاصيل "الموت الهادئ".

الجثامين الأربعة لم تكن بها أي إصابات ظاهرية، بل حملت علامات "التيبس والزُرقة"، وهي الدلالات الطبية الكلاسيكية لـ "إسفكسيا الخنق بالغاز".

وأكد التقرير عدم وجود شبهة جنائية، مشيرًا إلى أن الضحايا استنشقوا الغاز (غالبًا أول أكسيد الكربون) الذي يُعرف بـ"القاتل الصامت" لأنه عديم اللون والرائحة، ويسبب فقدان الوعي التدريجي ثم الوفاة دون أن يشعر النائم بالاختناق أو يحاول الهرب.

خرجت الجثامين من مشرحة مستشفى الصدر بوسط المدينة، ليتم أداء صلاة الجنازة عليهم في مسقط رأسهم، وسط حالة من الذهول والحزن سيطرت على صفحات التواصل الاجتماعي التي تداولت صور "الكهربائي" وأطفاله، ناعين أسرة كاملة رحلت في غفلة عين.

