إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات

أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في واقعة الهروب الجماعي لنزلاء مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق لحظة هروب عدد من النزلاء، وما تبعه من إلقاء وزارة الداخلية القبض على القائمين على المصحة وإخضاعهم للتحقيق أمام النيابة.

وكشفت التحقيقات أن عدد المتهمين المضبوطين 3 أشخاص، هم مالك المصحة ومشرفان، حيث ألقت وزارة الداخلية، أمس الأحد، القبض عليهم عقب انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن ادعاءات من النزلاء بتعرضهم للتعذيب والاحتجاز، ومنع الطعام عنهم لأيام متتالية بزعم العلاج.

وأشارت التحقيقات إلى أن اثنين من المتهمين لهما معلومات جنائية، وأنهم استأجروا المكان من مالكه بعدما كان يُستخدم كإسطبل للخيول، وقاموا بتحويله إلى مبانٍ بدائية واستخدموه كمصحة لعلاج الإدمان، مقابل تحصيل مبالغ مالية شهرية من أهالي النزلاء بدعوى الإنفاق على علاجهم وطعامهم.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت إليهم اتهامات بإدارة منشأة طبية دون ترخيص، وفض أختام الشمع الأحمر بعد غلق المكان من قبل إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، واحتجاز النزلاء دون وجه حق.

كما كلفت النيابة الأجهزة المختصة بإجراء التحريات حول طبيعة الممارسات التي تعرض لها النزلاء، والتحقق من صحة ادعاءات التعذيب، إلى جانب التحري عن هوية النزلاء، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بشأن تورط متهمين آخرين في إدارة أو الإشراف على المصحة.

وقررت النيابة استدعاء مالك العقار لسؤاله حول مدى علمه باستخدام المبنى كمصحة لعلاج الإدمان، وما إذا كان على دراية بالممارسات التي كانت تتم داخله، كما انتقل فريق من النيابة لإجراء المعاينة لمقر المصحة، في ضوء ما ورد بمقطع الفيديو المتداول وصور نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي أظهرت أن المكان غير آدمي ومليء بالمخلفات، ولا يصلح للعلاج أو السكن.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن ملابسات تداول صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حول هروب بعض الأشخاص من إحدى المصحات لعلاج الإدمان بالبدرشين، بدعوى تعرضهم لسوء المعاملة.

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص تبين أن المصحة غير مرخصة، وسبق غلقها بتاريخ 14 أكتوبر الماضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم ضبط مالك المصحة ومشرفين بها، اثنان منهما لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بإعادة فتح المصحة مرة أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة خلال شهر نوفمبر الماضي، بهدف تحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة غلق المصحة.

