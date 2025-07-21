كتب- أحمد أبو النجا:

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025 - 2026، من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية، بحد أدنى مجموع 65% للعام الحالي أو العام الماضي، والحاصلين على ليسانس الحقوق (ذكور وإناث)، وبكالوريوس التربية الرياضية (إناث فقط) بتقدير حد أدنى "مقبول"، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) بتقدير حد أدنى "جيد".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء الدكتور هاني أبو المكارم، اليوم الإثنين، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكشف مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة - في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأكاديمية - كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية أو شهادات الثانوية من الخارج، والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، وكذلك الحاصلين على ليسانس الحقوق (ذكور وإناث)، وبكالوريوس التربية الرياضية (للعام السابق 2024 – إناث فقط)، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس - ليسانس - ماجستير - دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية للعام الماضي، وبالنسبة للطب البشري، للعامين السابقين، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو الجاري وحتى الخميس الموافق 14 أغسطس المقبل، لمدة 26 يومًا.

أما فيما يتعلق بحاملي شهادة الثانوية العامة لعام 2025، وطلبة الدور الثاني، والثانوية الأزهرية، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج، والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فسيتم فتح باب القبول لهم بدءًا من الخميس 31 يوليو الجاري، وحتى الخميس 28 أغسطس المقبل، لمدة 29 يومًا، مع مراعاة قيام حاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج، والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، بتقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

وأضاف أن التقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق (ذكور وإناث) للعام الجاري 2025، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس - ليسانس - ماجستير - دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجًا في قطاعات الوزارة لهذا العام، سيبدأ من يوم الخميس 31 يوليو الجاري، وحتى الخميس 11 سبتمبر المقبل، لمدة 43 يومًا، لافتًا إلى أن التقديم للالتحاق للجميع سيكون من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

- شروط القبول في تقديم كلية الشرطة 2025 - 2026

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، أوضح مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أنه لا بد أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أي جنسية أخرى، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، بالإضافة إلى ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وألا يكون قد سبق فصله من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية أو الشرطية، وأن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وأضاف أن المتقدم يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية، فضلًا عن ضرورة استكماله لشروط اللياقة الصحية والنفسية، وألا يزيد وزنه عن (طول القامة - 90)، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية والنفسية المقررة، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية أو سبق له الزواج.

وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، فهي ذات الشروط السابقة دون اشتراط عدم الزواج، فضلًا عن أنه يجب ألا يقل طول القامة عن 168 سم للذكور، و160 سم للإناث، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين عن 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير، و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها، وألا يقل الطول عن 165 سم للذكور، و160 سم للإناث.

- اختبارات كلية الشرطة للحاصلين على الثانوية والكليات

ولفت اللواء الدكتور أبو المكارم إلى أن مراحل التقديم للأكاديمية تمر عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات التالية: "القدرات – المقاس – القوام – الكشف الطبي – اللياقة البدنية – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي المتقدم"، ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطول، فضلًا عن اختبار القوام: "الوزن المثالي = طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية (عظام – رمد – باطنة – جراحة – أسنان – وغيرها).

وأوضح مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مكان الاختبارات سيكون من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، لافتًا إلى توفير مكان لائق لأولياء الأمور بالجهة المقابلة للبوابة.

وأضاف أنه تم توفير عدة تيسيرات للمتقدمين بأكاديمية الشرطة، من بينها إعلان النتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر للوقوف على النتائج، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية والطوابع، ومنفذ لبيع الطوابع والدمغة والتصوير، وتوفير لجنتين للاستعلام والرد على أي استفسارات للطلبة، فضلًا عن طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات الخاصة بكيفية التقديم، وتوفير خط تليفوني مباشر لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بكلية الشرطة، على رقمي: (0224109102)، (0224109117).

اقرأ أيضا:



الداخلية تعلن تفاصيل إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية

الداخلية: حركة "حسم " بثّت فيديو تدريب بالصحراء وتوعدت بعمليات إرهابية

الداخلية: حسم خططت لإحياء نشاطها واستهداف منشآت أمنية واقتصادية

بالأسماء.. الداخلية تعلن قيادات "حسم" المتورطين في المخطط الإرهابي الجديد