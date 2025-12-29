أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل مصر وأنجولا في أمم أفريقيا

أول تعليق من زوجة مصطفى فتحي على ارتدائه شارة قيادة منتخب مصر

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على تعادل منتخب مصر أمام نظيره منتخب أنجولا، الصعود إلى دور ال 16 ببطولة كأس أمم 2025.

وقال حسن في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "مباراة اليوم كانت فرصة جيدة لمنح عدد كبير من اللاعبين فرصة للمشاركة المشاركة، الهدف كان تجربة أكثر من لاعب، هو ما حدث وأنهينا المباراة بشكل جيد".

وأضاف: "قمنا بمنح مجموعة من اللاعبين راحة من مباراة اليوم، بسبب ضيق الوقت بين مباراة جنوب أفريقيا ومباراة اليوم، جاهزين لمواجهة أي منتخب في دور ال 16 بالبطولة".

وتابع: "اللاعبون أدوا المطلوب منهم خلال دور المجموعات، نعلم أن المباريات المقبلة في البطولة ستكون أصعب بشكل كبير، وسنعمل على علاج السلبيات في المباريات المقبلة".

واختتم حسن تصريحاته: "أفضل إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل سنتين بدلاً من 4 سنوات، وهذا التغيير في صالح أوروبا فقط".

والجدير بالذكر، أن التعادل السلبي دون أهداف حسم نتيجة مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا.

