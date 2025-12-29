موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا إلى دور الـ 16 بكأس الأمم بعد الفوز على زيمبابوي

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، فيما رفع منتخب أنجولا رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 2 في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير 2026.

ولم يتم تحديد منافس منتخب مصر في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025، حيث سيلاقي الفراعنة أحد أصحاب المركز الثالث في المجموعات التالية: "الأولى، الثالثة أو المجموعة الرابعة".

