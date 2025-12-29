مباريات الأمس
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا

كتب : مصراوي

08:02 م 29/12/2025
حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، فيما رفع منتخب أنجولا رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 2 في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير 2026.

ولم يتم تحديد منافس منتخب مصر في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025، حيث سيلاقي الفراعنة أحد أصحاب المركز الثالث في المجموعات التالية: "الأولى، الثالثة أو المجموعة الرابعة".

أقرأ أيضًا:
في مباراة السنغال.. هل ظهرت أول حالة سحر بأمم أفريقيا 2025؟

12 صورة توثق حضور نجوم العالم في مدرجات أمم أفريقيا بالمغرب


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وأنجولا كأس الأمم الأفريقية موعد مباراة مصر المقبلة

