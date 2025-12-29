أمن خاص يرتدي زي "أميري" ويثير الجدل بكفر الشيخ

نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من أفراد الأمن يرتدون الملابس الأميرية حال تواجدهم لتأمين حفل خاص داخل إحدى الفيلات بكفر الشيخ، والزعم بتبعيتهم لجهات أمنية.

وأكد المصدر أن التحريات أسفرت عن أن أفراد الأمن المشار إليهم تابعين لإحدى شركات الأمن والحراسة الخاصة "مصرح لها بمزاولة أعمال حراسة المنشأت بالداخل فقط"، ومخالفة القائمين عليها شروط الترخيص وعدم التزامهم بالزى المصرح به، وأمكن ضبط القائم على إدارتها وبرفقته إثنين من أفراد الأمن، وبحوزتهم مجموعة من الملابس تشبه الملابس الأميرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الشركة والقائمين عليها.

