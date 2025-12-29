إعلان

أمن خاص يرتدي زي "أميري" ويثير الجدل بكفر الشيخ

كتب : مصراوي

09:22 م 29/12/2025

أفراد الأمن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من أفراد الأمن يرتدون الملابس الأميرية حال تواجدهم لتأمين حفل خاص داخل إحدى الفيلات بكفر الشيخ، والزعم بتبعيتهم لجهات أمنية.

وأكد المصدر أن التحريات أسفرت عن أن أفراد الأمن المشار إليهم تابعين لإحدى شركات الأمن والحراسة الخاصة "مصرح لها بمزاولة أعمال حراسة المنشأت بالداخل فقط"، ومخالفة القائمين عليها شروط الترخيص وعدم التزامهم بالزى المصرح به، وأمكن ضبط القائم على إدارتها وبرفقته إثنين من أفراد الأمن، وبحوزتهم مجموعة من الملابس تشبه الملابس الأميرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الشركة والقائمين عليها.

اقرأ أيضا:

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أفراد أمن شركة حراسة زي اميري حفل كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب هبوط الذهب محليًا وعالميًا خلال تعاملات اليوم؟
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد