الصور الأولى من حفل زفاف كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبد الرحيم

حفيدة شعبان عبدالرحيم تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها على كروان مشاكل.. صور

احتفل "التيك توكر"، كروان مشاكل بزفافه على حفيدة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.

وتداول رواد مواقع التواصل على موقع "تيك توك"، الصور الأولى من حفل زفاف كروان مشاكل، موجهين لهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

يذكر أن كروان مشاكل احتفل بخطوبته على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم الأيام الماضية، وحظى فيديو الخطوبة على اهتمام وانتشار واسع من قبل المتابعين في كافة مواقع التواصل.

واتهم كروان مشاكل بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد،وبث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبناء عليه قدمت ريهام سعيد بلاغين إلى النائب العام، أرقام 62159 و62214، ضد المتهم أحمد علي محمد السيد، الشهير بـ"كروان مشاكل"، اتهمته فيهما بالإساءة إلى الدولة المصرية، وبث الشائعات، واستخدام ألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء العام.

وختامًا، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قبول الاستئناف المقدم من التيك توكر "كروان مشاكل" على حكم حبسه لمدة سنتين، ووقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، في اتهامه بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وأثار كروان مشاكل الجدل بعد ظهوره في مسلسل "بطن الحوت" وأدى ذلك إلى إصدار نقابة المهن التمثلية قرارا بتغريم شركة "ماشا" المنتجة للمسلسل مبلغ مليون جنيه.

ظهر كروان مشاكل في الحلقة الثانية من مسلسل "بطن الحوت" حيث كان يساعد أحد الأشخاص في بيع المخدرات ضمن أحداث المسلسل.

اقرأ أيضا..

12 صورة لـ بوسي بإطلالة جريئة في نهاية عام 2025

بسمة ولوسي تقدمان واجب العزاء في المخرج داوود عبد السيد