أشاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بمستوى منتخب المغرب أمام زامبيا، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "هيا يامغرب"، مع وضع رمز تعبيري قلب.

وعقب تسجيل إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب الهدف الثاني لأسود الأطلس، كتب ساويرس عبر حسابه، على موقع "X" أيضًا: "2-0، هيا هيا المغرب".

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "مالي، زامبيا وجزر القمر".

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل.

