اشتعال سيارة ملاكي أمام معهد ناصر بالساحل

نجا قائد سيارة ملاكي ومرافقوه من الموت إثر اشتعال النيران بالمركبة أمام معهد ناصر بالقاهرة، مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة أمام معهد ناصر.

دفع مدير الحماية المدنية بسيارة إطفاء وأمكن اليسطرة على الحريق دون إصابات.

اقرأ أيضا:

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"