اشتعال سيارة ملاكي أمام معهد ناصر بالساحل

كتب : محمد شعبان

09:59 م 29/12/2025

اشتعال سيارة ملاكي

نجا قائد سيارة ملاكي ومرافقوه من الموت إثر اشتعال النيران بالمركبة أمام معهد ناصر بالقاهرة، مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة أمام معهد ناصر.

دفع مدير الحماية المدنية بسيارة إطفاء وأمكن اليسطرة على الحريق دون إصابات.

