بسمة ولوسي تقدمان واجب العزاء في المخرج داوود عبد السيد

كتب : معتز عباس

08:06 م 29/12/2025
تصوير / هاني رجب:

وصل منذ قليل عدد من نجوم الفن، عزاء المخرج داوود عبد السيد، المقام في قاعة يوسف النجار في كنيسة مارمرقس بشارع كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة.

قدم واجب العزاء الفنانة بسمة، الفنانة لوسي، نقيب الصحفيين خالد البلشي، مدير التصوير، محسن أحمد، المخرجة ميريام خوري، المخرج أمير رمسيس، المخرج خيري بشارة، وعدد من النجوم والمشاهير.

واستقبلت كنيسة مارمرقس جثمان داوود عبدالسيد، أمس الأحد لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل دفنه في مقابر أسرته.

رحل داوود عبدالسيد عن عالمنا السبت 27 ديسمبر، وأعلنت خبر وفاته زوجته الكاتبة كريمة كمال، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي".

