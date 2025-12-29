رئيس شعبة الذهب يكشف عن توقعاته للأسعار في 2026

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن التراجع الحالي في أسعار الذهب يمثل حركة تصحيح طبيعية على خلفية الطفرة القوية التي شهدها المعدن الأصفر الأسبوع الماضي، حين تخطى سعر الأوقية حاجز 4550 دولارًا.

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على شاشة النهار: "الانخفاضات متخفوش، أنت كسبان على المدى الطويل، التذبذب ده حدث قبل سابق دون أن يؤثر على الاتجاه الصعودي العام".

ونصح ميلاد المستثمرين والمواطنين بالنظر إلى الانخفاضات المؤقتة كفرصة للشراء، استعدادًا لانطلاقة سعرية جديدة متوقعة.

وأضاف رئيس شعبة الذهب: "أساسي في عام 2026 لازم يكون جزء من محفظتك ذهب"، مؤكدًا أن المعدن النفيس يظل مخزنًا آمنًا للقيمة يحافظ على الثروة حتى مع التقلبات قصيرة الأجل، لأنه يعود دائمًا لتحقيق مستوياته السابقة ويتخطاها.

وكشف رئيس الشعبة عن توقعاته الشخصية بشأن أداء الذهب في العام المقبل، حيث توقع حدوث "طفرة سعرية" في الربع الأول من عام 2026، قد تدفع بسعر الأوقية لتحقيق مستوى قياسي جديد حول 5000 دولار.

وربط هذه التوقعات بالأداء التاريخي للمعدن والظروف الاقتصادية العالمية التي تزيد من جاذبيته كملاذ آمن.

وحذر ميلاد من التعامل مع البائعين المجهولين أو العروض غير الواضحة، قائلاً: "ما تشتروش من أي حد مجهول يبيع أي حاجة بسعر رخيص أو حد يقولك هنبيع بدون مصنعية".

وشدد على ضرورة الشراء من أماكن موثوقة لها سجل تجاري وبطاقة ضريبية وتصدر فاتورة رسمية، كضمان أساسي للحصول على مشغولات أصلية.