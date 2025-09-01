تطور جديد في قضية صرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات (تفاصيل)

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة فحص، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من عبدالغفار مغاوري، وكيلاً عن أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير الموارد وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، لجلسة 13 نوفمبر المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا.

وجاء القرار بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة المختصة التي تنظرها.

وشهدت الجلسة حضور أحمد العرابي، رئيس اتحاد المعاشات، وعدد من أصحاب المعاشات، الذين طلبوا أجلاً للاطلاع على التقرير الذي أعدته هيئة مفوضي الدولة.

وتحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى بتدبير الموارد المالية، وإلزام المدعى عليهم المذكورين بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور