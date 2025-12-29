صور | النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل برج العرب

كتب- أحمد أبو النجا:

كلف المستشار محمد شوقي، النائب العام، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل برج العرب (3،1)، وذلك في إطار توجيهاته بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وانتقل الفريق إلى المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتأكد من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء للوقوف على تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، واطّلع على دفتر الشكاوى، واستمع إلى بعض النزلاء الذين سبق لهم تقديم شكاوى، مع توجيه إدارة المركز بتلافي الملاحظات الواردة.

كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، واطّلع على أوضاع النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وعاين صيدلية المركز، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة، واطّلع على دفاترها، فضلًا عن تفقد المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

وفي ختام الزيارة، تفقد الفريق أماكن إعداد الطعام، للوقوف على مدى صلاحية الأغذية والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، مع رصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.

