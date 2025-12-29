إعلان

رئيس محكمة النقض ينعى رئيسة النيابة الإدارية إثر حادث مأساوي بقنا

كتب : أحمد أبو النجا

10:41 م 29/12/2025

عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ببالغ الحزن والأسى الأستاذة سهام الأنصاري، رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية، التي لقيت مصرعها إثر حادث أليم أثناء تأديتها واجبها الوطني بالإشراف على انتخابات مجلس النواب 2025.

وتقدم "الغايش" بالأصالة عن نفسه وباسم قضاة مصر جميعًا، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمته لوطنها في ميزان حسناتها، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

اقرأ أيضا:

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة النقض مصرع مستشارة حادث قناة انتخابات البرلمان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا