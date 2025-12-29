رئيس محكمة النقض ينعى رئيسة النيابة الإدارية إثر حادث مأساوي بقنا

نعى القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ببالغ الحزن والأسى الأستاذة سهام الأنصاري، رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية، التي لقيت مصرعها إثر حادث أليم أثناء تأديتها واجبها الوطني بالإشراف على انتخابات مجلس النواب 2025.

وتقدم "الغايش" بالأصالة عن نفسه وباسم قضاة مصر جميعًا، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمته لوطنها في ميزان حسناتها، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

