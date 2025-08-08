حادث أطفيح المرعب.. 7 وفيات و44 مصابا على الطريق الشرقي

كتب - محمد شعبان:

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 44 آخرون في حادث تصادم أتوبيس بجرار بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة اليوم الجمعة. تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بطريق الجيش.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام حافلة ركاب بجرار بعد بوابة الكريمات بنحو 3 كم اتجاه بني سويف. وأسفر عن الحادث 7 وفيات و44 مصابا نقلوا إلى مستشفيي أطفيح وبني سويف الجامعي للعلاج.