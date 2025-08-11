إعلان

بعد انتشار الفيديو.. سقوط المعتدين على عامل مقهى بالقليوبية في قبضة الأمن

12:13 م الإثنين 11 أغسطس 2025

تعبيرية

كتب - علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من أحد الأشخاص بتعرض شقيقه للاعتداء بالضرب من قبل شخصين بمحافظة القليوبية.
بالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 من الشهر الجاري ورد بلاغ لمركز شرطة طوخ من شقيق المجني عليه، أفاد خلاله بتعرض شقيقه، وهو عامل بمقهى، للاعتداء بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض من قبل شخصين مقيمين بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات بالجسم، وذلك بسبب خلافات سابقة تتعلق بالجيرة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المعتدين على عامل مقهى القليوبية مواقع التواصل الاجتماعي
