في اتهامه ببث محتوى خادش.. قرار عاجل من القضاء بشأن محاكمة "شاكر محظور"

كتب- أحمد عادل:

09:07 م 05/01/2026

شاكر محظور

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر شاكر محظور في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام، لجلسة 11 يناير الجاري.

وفي وقت سابق محكمة جنايات القاهرة الجديدة، رفضت استئناف البلوجر "شاكر محظور" على قرار حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بغسل الأموال المتحصل عليها من نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المتهم، الذي واجه بلاغات تتهمه ببث محتوى يتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة بغرض تحقيق نسب مشاهدة وجني أرباح مالية.

وفي وقت سابق كانت النيابة قد قررت إخلاء سبيله ومدير أعماله في قضية أخرى تتعلق بحيازة سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليه بعد تعدد البلاغات ضده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

