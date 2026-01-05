المشهد الأخير مأساوي.. العثور على جثة أسفل الإقليمي

في لحظة بدت عابرة على الطريق الإقليمي، توقفت الحركة فجأة عند مشهد صامت، لكنه ثقيل الأثر.

أسفل كوبري متصل بالطريق في اتجاه العاصمة الجديدة، وعلى مقربة من الحاجز الخرساني، كانت النهاية حاضرة بلا مقدمات واضحة، تاركة خلفها علامات استفهام أكثر من الإجابات.

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بسقوط شخص من أعلى الكوبري المتصل بالطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ. وبالوصول، تبين وجود جثمان لشخص أسفل الكوبري بجوار الطريق الإقليمي، بعد سقوطه من ارتفاع يُقدر بنحو 7 أمتار.

فرض رجال الأمن كردونا أمنيا بمحيط المكان لتسيير الحركة المرورية وتأمين الموقع، فيما بدأت الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة الأولية للوقوف على ملابسات الواقعة.

الشرطة نقلت الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق التي طلبت التحريات حول ملابسات الواقعة لتحديد ما إذا كانت حادثًا عرضيًا أم تحمل شبهة جنائية.