خلافات تقود "طالبة المعادي" للهروب من عائلتها والداخلية توضح

كتب : مصراوي

07:30 م 05/01/2026 تعديل في 07:36 م

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تغيب إحدى الطالبات عقب خروجها من مسكنها بالقاهرة.

قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا في 3 يناير الجاري من سيدة - مقيمة بدائرة القسم، تفيد تغيب نجلتها "طالبة" لخلافات أسرية.

الأجهزة الأمنية تتبعت خط سير الطالبة، وحددت مكان اختبائها، وتبين أن الطالبة تقيم مع أحد أصدقائها بدائرة قسم شرطة المقطم و بسؤالها أفادت بقيامها بتركها المنزل بمحض إرادتها لذات الخلافات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

خلافات أسرية لداخلية من القاهرة طالبة المعادي

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
قبل إعلان ممثلة انفصالها عن محمد عبدالمنصف. 20 صورة جمعت لقاء الخميسي بزوجها
"إصابة قوية وبكاء نجم الفراعنة".. ملخص شوط مصر وبنين الأول في كأس الأمم
بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد

