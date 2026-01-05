خلافات تقود "طالبة المعادي" للهروب من عائلتها والداخلية توضح

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تغيب إحدى الطالبات عقب خروجها من مسكنها بالقاهرة.

قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا في 3 يناير الجاري من سيدة - مقيمة بدائرة القسم، تفيد تغيب نجلتها "طالبة" لخلافات أسرية.

الأجهزة الأمنية تتبعت خط سير الطالبة، وحددت مكان اختبائها، وتبين أن الطالبة تقيم مع أحد أصدقائها بدائرة قسم شرطة المقطم و بسؤالها أفادت بقيامها بتركها المنزل بمحض إرادتها لذات الخلافات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.