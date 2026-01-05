الداخلية تتحرك ضد 4 متهمين بالتهرب الضريبي

تهرب من الضرائب - تعبيرية

واصلت الأجهزة الأمنية جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم.

حاول المتهمون إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراءالعقارات والوحدات السكنية والمركبات) وبإجمالي 40 مليون جنيه.