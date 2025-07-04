كتب- صابر المحلاوي:

أجرت النيابة العامة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين سلسلة من أعمال التفتيش الدورية على عدد من مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة في مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، وحرصًا على صون الحقوق والحريات العامة.

وشملت الجولات التفقدية مراكز وأقسام: أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، ومركز أسوان.

وقام أعضاء النيابة العامة خلال تلك الزيارات بفحص الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، والتأكد من مدى كفاية الرعاية المقدمة للنزلاء، والاستماع إلى عدد منهم، للوقوف على احتياجاتهم وشكاواهم.

وكانت جولات التفتيش السابقة قد أسفرت عن رصد بعض الملاحظات، وأصدرت النيابة العامة مجموعة من التوصيات بشأنها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، بهدف تعزيز جودة الخدمات وتحسين مستوى الرعاية داخل أماكن الاحتجاز.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ خطة تفتيش دورية شاملة لأقسام ومراكز الشرطة، ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، التزامًا بالدستور والقانون، ودورها الرقابي في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، ورصد ومتابعة أية شكاوى تتعلق بحقوق المحتجزين والنزلاء.