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بالصور|"تريلا" تدهس 5 سيارات ملاكي على دائري القطامية

02:22 ص الخميس 03 يوليه 2025
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كتب - محمد الصاوي:

شهد الطريق الدائري في منطقة القطامية حادثا مروعا بعدما اقتحمت سيارة نقل بمقطورة المسار ودهست 5 سيارات ملاكي.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور قد تلقّت بلاغًا من الخدمات الأمنية على الطريق يفيد بوقوع تصادم عنيف بين سيارة نقل ضخمة وعدة مركبات ملاكي، ما أسفر عن توقف الحركة المرورية تمامًا.

انتقلت قوات المرور مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى على الفور غلق الطريق السريع وتحويل السيارات إلى المسار البطيء، مع البدء في رفع آثار الحادث وإعادة الحركة تدريجيًا.

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شرار وولعة على الأسفلت صرخات على الأسفلت تريلا تدهس 5 سيارات الدائري بالقطامية
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