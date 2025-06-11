إعلان

أمن المنافذ يضبط مخالفات وتهريب وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

01:23 م الأربعاء 11 يونيو 2025

أمن المنافذ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته المكثفة لإحكام السيطرة على كافة المعابر والمنافذ بالجمهورية، ما أسفر عن تحقيق نتائج أمنية بارزة خلال 24 ساعة فقط.

وتمكنت الحملات من ضبط قضية تهريب مواد وأقراص مخدرة، وقضية في مجال الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تنفيذ 162 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 15 قضية أمن عام.

كما أسفرت الجهود عن تحرير 1986 مخالفة مرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الأمن حملاتها لتأمين المنافذ وضبط المخالفين.

اقرأ أيضا:

مشاجرة عنيفة داخل قرية سياحية بمطروح.. والداخلية تعلن التفاصيل | فيديو وصور

رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر

سمر تطلب الخُلع بعد شهر العسل: "ضحكته بتستفزني ووشه وحش علي"

"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق

"بيتمنظر على صاحب البيت".. حقيقة تباهي شخص في فيديو داخل قسم شرطة بالقاهرة

"تخلصت من جوزها عشان بتحب أخوه".. كيف قتلت "بشاير" زوجها بمعاونة شقيقه؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمن المنافذ ضبط مخالفات تهريب هجرة غير شرعية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في 24 ساعة.. ضبط 1198 مخالفة كهرباء وبلطجة بالمواصلات

إعلان

إعلان

المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل