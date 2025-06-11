أمن المنافذ يضبط مخالفات وتهريب وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته المكثفة لإحكام السيطرة على كافة المعابر والمنافذ بالجمهورية، ما أسفر عن تحقيق نتائج أمنية بارزة خلال 24 ساعة فقط.

وتمكنت الحملات من ضبط قضية تهريب مواد وأقراص مخدرة، وقضية في مجال الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تنفيذ 162 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 15 قضية أمن عام.

كما أسفرت الجهود عن تحرير 1986 مخالفة مرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الأمن حملاتها لتأمين المنافذ وضبط المخالفين.

اقرأ أيضا:

مشاجرة عنيفة داخل قرية سياحية بمطروح.. والداخلية تعلن التفاصيل | فيديو وصور

رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر

سمر تطلب الخُلع بعد شهر العسل: "ضحكته بتستفزني ووشه وحش علي"

"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق

"بيتمنظر على صاحب البيت".. حقيقة تباهي شخص في فيديو داخل قسم شرطة بالقاهرة

"تخلصت من جوزها عشان بتحب أخوه".. كيف قتلت "بشاير" زوجها بمعاونة شقيقه؟