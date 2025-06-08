كتب- أحمد عادل:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل الجراج الداخلي لأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، في مشهد بدا كأنه يتباهى بتواجده بالمكان.

وبالفحص، تم تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وأمكن ضبطه، وبمواجهته، أقر بأنه قام بتصوير المقطع المشار إليه خلال شهر يناير الماضي، أثناء تواجده بالقسم لاستخراج أحد المستندات الشرطية.

وأوضح أنه أرسل الفيديو لمالك العقار الذي يقطن فيه، بقصد التباهي وإظهار نفوذه، على خلفية خلافات قائمة بينهما بشأن الشقة محل سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.