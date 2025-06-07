"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعدما تقدّمت سيدة ببلاغ إلى قسم الشرطة تتهم فيه والدها بالتعدي عليها جنسيًا عدة مرات، مستغلًا فترة إقامتها معه بعد خلافات مع زوجها، ما أسفر عن حملها منه.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة في العشرينات من عمرها، أفادت فيه بأنها تركت منزل الزوجية منذ عدة أشهر بسبب مشاكل أسرية، وانتقلت للإقامة لدى والدها في الوراق.

وأوضحت السيدة أن والدها استغل حالتها النفسية المضطربة، وبدأ في إعطائها مخدر "الآيس" حتى أدمنت تعاطيه.

وأشارت إلى أن والدها تعدى عليها أكثر من مرة أثناء غيابها عن الوعي، إلى أن لاحظت أعراض الحمل، وتوجهت إلى أحد المستشفيات حيث تم تأكيد الواقعة بتقارير طبية، ما دفعها للإبلاغ عن والدها.

أخطر المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم الوراق، اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وعلى الفور تم القبض على الأب المتهم، وتبين أنه يعمل سائقًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تواصل أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة.