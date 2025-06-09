سمر تطلب الخُلع بعد شهر العسل: "ضحكته بتستفزني ووشه وحش علي"

كتبت – فاطمة عادل:

أقامت سيدة تُدعى "سمر. ع"، 30 عامًا، دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد أقل من عام على زواجها، مبررة طلبها بانعدام الارتياح النفسي تجاه زوجها، رغم استقرار الحياة الزوجية ماديًا واجتماعيًا.

وقالت "سمر" في دعواها، التي حملت رقم 931 لسنة 2024: "من أول يوم بعد الفرح وأنا حاسة إني مش مرتاحة، كنت مخطوبة له سنة وكل حاجة كانت ماشية طبيعي، لكن بعد الزواج بدأت أحس بضيق غريب، كل ما أبص في وشه أحس إنه مش هو.. وكأن ملامحه اتغيرت عليّا."

وأضافت: "زوجي أحمد. م، لم يُقصّر معي في أي شيء، لكنه ما قدرش يخليني أحس بالراحة النفسية، وده خلاني عصبية طول الوقت، وكل تصرف منه حتى ضحكته بقت تثير استفزازي."

وأكدت الزوجة أنها حاولت إنقاذ الزواج عبر زيارة أطباء نفسيين وخضوعها لجلسات علاج نفسي، لكنها لم تنجح في التكيف، قائلة:

"كنت بحارب مع نفسي عشان أكمّل، بس كل يوم كنت بحس إن روحي بتنطفئ أكتر."

وأوضحت أنها واجهت زوجها بما تشعر به وطلبت الطلاق بشكل ودي، لكنه رفض وتعامل معها بتجاهل، ما دفعها لمغادرة منزل الزوجية والإقامة مع أهلها على أمل استعادة التوازن النفسي.

واختتمت "سمر" حديثها بأنها لم تجد أمامها سوى اللجوء إلى القضاء، حيث أقامت دعوى خلع بعد شهرين من الانفصال الفعلي، ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة.