إعلان

رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر

06:41 م الإثنين 09 يونيو 2025

مشاجرة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

في قلب قرية كفر عامر، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، لم يكن رابع أيام عيد الأضحى يومًا عاديًا. أصوات الصراخ ارتفعت، والقلوب خفقت رعبًا، حين اندلعت مشاجرة عنيفة بين عدد من الأهالي أمام المدرسة الإعدادية، ليتحول محيط ساحة تعليم إلى ساحة قتال.

طلقات الخرطوش دوّت في الهواء، وسرعان ما سقط شخصان غارقين في دمائهما، في لحظة جنون كادت أن تتحول إلى مأساة أكبر، لولا تدخل الأهالي لفض الاشتباك.

المصابان تم نقلهما في حالة حرجة إلى مستشفى جامعة بنها، بينما هرعت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وملاحقة المتورطين.

ولا يزال الغموض يلفّ أسباب المشاجرة بين كونها تصفية حسابات أو مجرد خلاف تصاعد ليتحول إلى حمام دم، والتحقيقات وحدها ستكشف الحقيقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة القليوبية بنها النجدة إطلاق نار خرطوش مستشفى بنها
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا
الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة