رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر

كتب - محمد شعبان:

في قلب قرية كفر عامر، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، لم يكن رابع أيام عيد الأضحى يومًا عاديًا. أصوات الصراخ ارتفعت، والقلوب خفقت رعبًا، حين اندلعت مشاجرة عنيفة بين عدد من الأهالي أمام المدرسة الإعدادية، ليتحول محيط ساحة تعليم إلى ساحة قتال.

طلقات الخرطوش دوّت في الهواء، وسرعان ما سقط شخصان غارقين في دمائهما، في لحظة جنون كادت أن تتحول إلى مأساة أكبر، لولا تدخل الأهالي لفض الاشتباك.

المصابان تم نقلهما في حالة حرجة إلى مستشفى جامعة بنها، بينما هرعت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وملاحقة المتورطين.

ولا يزال الغموض يلفّ أسباب المشاجرة بين كونها تصفية حسابات أو مجرد خلاف تصاعد ليتحول إلى حمام دم، والتحقيقات وحدها ستكشف الحقيقة.