في قضية "حبيبة الشماع".. محكمة النقض تؤيد سجن سائق "أوبر" 5 سنوات

كتب - رمضان يونس:

أيدت محكمة النقض بالقاهرة، دائرة الإثنين "هـ"، اليوم، الحكم الصادر بالسجن 5 سنوات ضد سائق بإحدى شركات النقل الذكي "أوبر"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق"، ورفضت الطعن المقدم منه برقم 12533 لسنة 94 ق.

كان دفاع المتهم قد طعن على حكم الاستئناف الصادر في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 240 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، والذي قضى بحبسه 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة تعاطي مخدر الحشيش وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر.

قدم دفاع المتهم، المحامي عبد المنعم، مذكرة بأسباب الطعن استند فيها إلى ما اعتبره قصورًا في التسبيب وفسادًا في الاستدلال، فضلًا عن الخطأ في تطبيق القانون، مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر بحق موكله.

كانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة قد قضت في 22 أغسطس الماضي، ببراءة المتهم من تهمة الشروع في خطف المجني عليها "حبيبة الشماع"، وخففت العقوبة من السجن 15 عامًا إلى 5 سنوات عن تهم حيازة وتعاطي مواد مخدرة وقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات.

وتعود تفاصيل القضية إلى 15 مارس الماضي، حينما توفيت الفتاة "حبيبة الشماع" بعد أن قفزت من سيارة المتهم أثناء توصيلها في منطقة الشروق، إثر شعورها بالخطر ومحاولة السائق عزلها داخل السيارة، بحسب ما ورد في التحقيقات.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت إليه تهم: الشروع في خطف المجني عليها بطريق الإكراه، وتعاطي مخدر الحشيش دون تصريح، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر، وتزوير محررات رسمية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول عزل الفتاة عن محيطها بإغلاق نوافذ السيارة، مما دفعها إلى القفز منها حفاظًا على حريتها وسلامتها، في واقعة أثارت الرأي العام تحت عنوان "فتاة الشروق".