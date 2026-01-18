إعلان

التموين تكشف محاولات التلاعب بالخبز.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم

كتب : علاء عمران

12:44 م 18/01/2026

حملات تموينية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط حوالي 7 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، أو البيع بأزيد من السعر المقرر، أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات تموينية التلاعب بالخبز ضبط دقيق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالات محتشمة.. نجمات الفن يتألقن في حفل توزيع جوائز Joy Awards
زووم

بإطلالات محتشمة.. نجمات الفن يتألقن في حفل توزيع جوائز Joy Awards
أشرف فايق يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
زووم

أشرف فايق يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من
حوادث وقضايا

بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من
تنافر القمر الجديد في الجدي.. 5 أبراج محظوظة وأخرى تتأثر سلبا بشكل صادم
علاقات

تنافر القمر الجديد في الجدي.. 5 أبراج محظوظة وأخرى تتأثر سلبا بشكل صادم

23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards
زووم

23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
تفاصيل خلاف الحكومة والبرلمان حول الضريبة العقارية.. هل يُرفع حد الإعفاء؟
اللقاء الأخير بالمشرحة.. تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ببنها بعد وصول والديهم
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا