7 مباريات.. ماذا قدم ليفربول في غياب محمد صلاح؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:18 م 18/01/2026
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر
    محمد صلاح
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر (2)
    محمد صلاح (4) (1)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (3) (1)
    محمد صلاح (1) (1)
    محمد صلاح
    محمد صلاح (3)
    هدف محمد صلاح في بنين (8)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح وتريزيجيه

يستعد النجم المصري محمد صلاح للعودة إلى صفوف فريقه ليفربول، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أنهاها الفراعنة في المركز الرابع، في البطولة التي يُسدل ستارها اليوم الأحد.

وغاب محمد صلاح عن صفوف ليفربول في 7 مباريات رسمية، منذ انضمامه لمعسكر منتخب مصر عقب مواجهة برايتون يوم 13 ديسمبر، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وخلال فترة غياب صلاح، خاض ليفربول 7 مباريات في مختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في 4 مباريات.

نتائج ليفربول في غياب محمد صلاح:

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول × توتنهام: 2-1

ليفربول × وولفرهامبتون: 2-1

ليفربول × ليدز يونايتد: 0-0

فولهام × ليفربول: 2-2

أرسنال × ليفربول: 0-0

ليفربول × بيرنلي: 1-1

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول × بارنسلي: 4-1

ومن المنتظر أن يعود محمد صلاح إلى قائمة ليفربول خلال مواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 21 يناير، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول كأس الأمم الأفريقية

