7 مباريات.. ماذا قدم ليفربول في غياب محمد صلاح؟

قبل صدام المغرب والسنغال.. ماذا يفعل صاحب الأرض في نهائي أمم أفريقيا؟

يستعد النجم المصري محمد صلاح للعودة إلى صفوف فريقه ليفربول، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أنهاها الفراعنة في المركز الرابع، في البطولة التي يُسدل ستارها اليوم الأحد.

وغاب محمد صلاح عن صفوف ليفربول في 7 مباريات رسمية، منذ انضمامه لمعسكر منتخب مصر عقب مواجهة برايتون يوم 13 ديسمبر، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وخلال فترة غياب صلاح، خاض ليفربول 7 مباريات في مختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في 4 مباريات.

نتائج ليفربول في غياب محمد صلاح:

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول × توتنهام: 2-1

ليفربول × وولفرهامبتون: 2-1

ليفربول × ليدز يونايتد: 0-0

فولهام × ليفربول: 2-2

أرسنال × ليفربول: 0-0

ليفربول × بيرنلي: 1-1

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول × بارنسلي: 4-1

ومن المنتظر أن يعود محمد صلاح إلى قائمة ليفربول خلال مواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 21 يناير، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.