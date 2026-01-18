إعلان

برودة اليدين والقدمين المستمرة علامة على أمراض خطيرة

كتب : شيماء مرسي

12:00 م 18/01/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الطبيب الروسي أندريه كوندراخين أن برودة اليدين والقدمين المستمرة قد تكون حالة طبيعية وشائعة لدى بعض الأشخاص، لكنها أحيانا تكون علامة على أمراض خطيرة.

وأوضح الطبيب الروسي أن النساء أكثر عرضة لبرودة اليدين والقدمين، نظرا لأن أجسامهن تفقد الحرارة بسرعة، بينما الرجال بفضل كتلتهم العضلية يولدون حرارة أكبر، وفقا لقناة " RT".

وأشار أن هذه الظاهرة طبيعية لدى حديثي الولادة، وذلك بسبب ضعف تنظيم درجة حرارة أجسامهم، ولدى كبار السن بسبب بطء عملية الأيض ومشكلات الدورة الدموية.

وبرودة اليدين والقدمين قد تكون علامة على فقر الدم وأمراض القلب والرئة، والتسمم والتعرض للبرد الشديد.

نصائح للحفاظ على دفء اليدين والقدمين

-ارتداء ملابس وأحذية وجوارب صوفية.

-تناول المشروبات الساخنة.

-تناول المرق الساخن، مما يساعد على توزيع الحرارة في جميع أنحاء الجسم.

اقرأ أيضا:

كيف تخسر 3 كيلو جرامات في 7 أيام؟ خطوات بسيطة بنتائج فعالة

علامة تظهر فجأة على الجلد تدل على الإصابة بمرض السكري

أمراض يشير إليها سيلان اللعاب أثناء النوم.. اعرف السر

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟

قبل رمضان.. أسرار تخزين الدجاج واللحوم بشكل آمن وصحي

برودة اليدين والقدمين سباب برودة اليدين والقدمين لاج برودة اليدين والقدمين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

18 صورة ترصد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات
مدارس

18 صورة ترصد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات
"معالي الوزير النائب".. السيد القصير ينفي مطالبته صحفيين باستخدام اللقب
أخبار مصر

"معالي الوزير النائب".. السيد القصير ينفي مطالبته صحفيين باستخدام اللقب
تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
أخبار مصر

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
استأجروا ممثلا لتقليده.. عائلة تحقق حلم طفلها برؤية "ترامب" في عيد ميلاده
شئون عربية و دولية

استأجروا ممثلا لتقليده.. عائلة تحقق حلم طفلها برؤية "ترامب" في عيد ميلاده
سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اللقاء الأخير بالمشرحة.. تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ببنها بعد وصول والديهم
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا