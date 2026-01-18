كشف الطبيب الروسي أندريه كوندراخين أن برودة اليدين والقدمين المستمرة قد تكون حالة طبيعية وشائعة لدى بعض الأشخاص، لكنها أحيانا تكون علامة على أمراض خطيرة.

وأوضح الطبيب الروسي أن النساء أكثر عرضة لبرودة اليدين والقدمين، نظرا لأن أجسامهن تفقد الحرارة بسرعة، بينما الرجال بفضل كتلتهم العضلية يولدون حرارة أكبر، وفقا لقناة " RT".

وأشار أن هذه الظاهرة طبيعية لدى حديثي الولادة، وذلك بسبب ضعف تنظيم درجة حرارة أجسامهم، ولدى كبار السن بسبب بطء عملية الأيض ومشكلات الدورة الدموية.

وبرودة اليدين والقدمين قد تكون علامة على فقر الدم وأمراض القلب والرئة، والتسمم والتعرض للبرد الشديد.

نصائح للحفاظ على دفء اليدين والقدمين

-ارتداء ملابس وأحذية وجوارب صوفية.

-تناول المشروبات الساخنة.

-تناول المرق الساخن، مما يساعد على توزيع الحرارة في جميع أنحاء الجسم.

