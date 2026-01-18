إعلان

استأجروا ممثلا لتقليده.. عائلة تحقق حلم طفلها برؤية "ترامب" في عيد ميلاده

كتب : محمد جعفر

12:50 م 18/01/2026
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (4)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (5)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (3)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (2)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (6)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (8)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (7)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (9)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (10)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (13)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (12)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (11)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (14)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (15)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (16)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (18)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (17)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (19)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (21)
    عائلة تحقق حلم طفلها برؤية ترامب في عيد ميلاده (20)

أثار ظهور شخص يشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من الجدل والتفاعل الواسع، بعد مشاركته في الاحتفال بعيد ميلاد طفل أمريكي صغير.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سعي عائلة الطفل لتحقيق أمنيته في يوم ميلاده، والتي تمثلت في رؤية الرئيس ترامب، نظرًا لحبه الشديد له، ومع تعذر إمكانية حضور الرئيس الأمريكي شخصيًا، لجأت الأسرة إلى استئجار شخص يشبهه، في محاولة لإدخال السرور على طفلها وتحقيق حلمه بطريقته الخاصة.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الرجل مرتديًا قبعة " "Make America Great Againالحمراء الشهيرة، ومحاطًا بأعلام الولايات المتحدة وبالونات ملونة، فيما قام بتقليد إيماءات وحركات ترامب الاستعراضية المعروفة، ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

دونالد ترامب عيد ميلاد طفل رؤية الرئيس ترامب

