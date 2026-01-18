مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

إعلان

قبل صدام المغرب والسنغال.. ماذا يفعل صاحب الأرض في نهائي أمم أفريقيا؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:24 ص 18/01/2026 تعديل في 11:27 ص
لا صوت يعلو اليوم فوق صوت نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يستضيف ملعب مولاي عبد الله بالرباط، الصدام الكروي بين منتخبي المغرب والسنغال في النسخة الـ35.

ويبحث منتخب المغرب مستضيف البطولة، عن تحقيق لقبه الثاني لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما توج بها في نسخة 1976.

ويستعرض ""مصراوي"، في السطور التالية، ما قدمته المنتخبات صاحبة الأرض في نهائي بطولة أمم أفريقيا كالتالي:

على مدار 34 نسخة سابقة من بطولات أمم أفريقيا، لعب صاحب الأرض المباراة النهائية في 15 مواجهة.

أصحاب الأرض نجحوا في التتويج على ملاعبهم 12 مرة وخسروا النهائي في 3 مناسبات فقط على مدار 15 مباراة نهائية استضافها صاحب الأرض.

موعد مباراة المغرب والسنغال بنهائي أمم أفريقيا

من المقرر أن تنطلق مباراة المغرب والسنغال، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المغرب والسنغال موعد مباراة المغرب والسنغال مباراة المغرب والسنغال كأس الأمم الأفريقية

