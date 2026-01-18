قبل صدام المغرب والسنغال.. ماذا يفعل صاحب الأرض في نهائي أمم أفريقيا؟

إعلامي يكشف مفاجأة في تجديد عقد فيستون مايلي مع بيراميدز

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يستضيف ملعب مولاي عبد الله بالرباط، الصدام الكروي بين منتخبي المغرب والسنغال في النسخة الـ35.

ويبحث منتخب المغرب مستضيف البطولة، عن تحقيق لقبه الثاني لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما توج بها في نسخة 1976.

ويستعرض ""مصراوي"، في السطور التالية، ما قدمته المنتخبات صاحبة الأرض في نهائي بطولة أمم أفريقيا كالتالي:

على مدار 34 نسخة سابقة من بطولات أمم أفريقيا، لعب صاحب الأرض المباراة النهائية في 15 مواجهة.

أصحاب الأرض نجحوا في التتويج على ملاعبهم 12 مرة وخسروا النهائي في 3 مناسبات فقط على مدار 15 مباراة نهائية استضافها صاحب الأرض.

موعد مباراة المغرب والسنغال بنهائي أمم أفريقيا

من المقرر أن تنطلق مباراة المغرب والسنغال، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1"