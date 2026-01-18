إعلان

المشهد الأخير.. خروج جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا الغاز من المشرحة

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:17 م 18/01/2026 تعديل في 12:17 م
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ضحايا الغاز (1)
  • عرض 3 صورة
    ضحايا-الغاز-(3)

خرجت منذ قليل جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا حادث تسرب الغاز داخل منزلهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية من مشرحة مستشفى بنها التعليمي، بعد انتهاء جهات التحقيق من إجراءات التشريح واستخراج تصاريح الدفن.
ووصلت الجثامين إلى 4 سيارات نقل موتى، ليتم تسليمها لذويهم لدفنها، وسط حالة من الحزن العميق التي خيمت على أهالي القرية.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد بدأت، صباح اليوم، تشريح الجثامين بعد وصول والديهم من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم استجوابهما من قبل جهات التحقيق بدائرة مركز شرطة بنها، في إطار متابعة ملابسات الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الأشقاء نتيجة تسرب الغاز داخل مسكنهم واختناقهم فور وقوعه.

